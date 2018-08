Importen til EU av soyabønner frå USA går kraftig opp

utenriks

I ei felles erklæring frå møtet i Det kvite hus 25. juli heiter det at auka handelssamkvem ikkje vil omfatte landbruksvarer som såleis, men at partane vil legge forholda til rette for auka handel med soyabønner.

Tala viser no at importen til EU er oppe i 360.000 tonn på årsbasis og at den totale importen av soyabønner frå USA til EU er auka frå 9 prosent til 37 prosent.

Også importen av soyamjøl er gått opp. USA dekkjer no 13 prosent av behovet til EU for soyamjøl, mot 0,3 prosent i 2017.

Soya blir brukt i EU som fôrtilsetjing til storfe, svin og hønsefuglar. EU klarer ikkje å dekke sitt eige behov for soya og har omfattande import. Amerikanske prisar gjer det attraktivt for EU å kjøpe soya i USA, heiter det i ei pressemelding.

Kommisjonsleiar Jean-Claude Juncker seier at EU kan importere meir frå USA og at det er ein vinn-vinn-situasjon for amerikanske og europeiske borgarar.

(©NPK)