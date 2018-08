FN ber om internasjonal hjelp til flyktningar frå Nicaragua

utenriks

Ein talsmann for høgkommissæren for flyktningar i FN (UNHCR) seier at Costa Rica får 200 asylsøkjarar om dagen.

Rundt 8.000 personar har søkt så langt, og ytterlegare 15.000 står i kø. Dessutan oppheld det seg mange tusen nicaraguanske flyktningar i landet som ikkje har kontakta styresmaktene.

Mange av flyktningane har fått husvære hos landsmenn som tidlegare har rømt frå Nicaragua, opplyser høgkommissæren.

Panama, Mexico og USA har opplevd ein auke i talet på asylsøknader det første halvåret av 2018, men det er ikkje snakk om meir enn nokre hundre personar. Dei langt fleste nicaraguanarane drar rett over grensa til Costa Rica.

UNHCR-talsmann William Spindler ber verdssamfunnet støtte Costa Rica og andre vertsland for flyktningar frå Nicaragua som ei solidarisk handling og eit uttrykk for ansvarsdeling.

Menneskerettsgrupper seier at over 400 menneske er blitt drepne i politisk vald under protestane mot president Daniel Ortega.

(©NPK)