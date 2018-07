Veljarane på Komorene sa ja til lovendring som opnar for attval av presidenten

utenriks

Folkerøystinga blei boikotta av opposisjonen.

Heile 92,74 prosent sa ja til lovendringa, opplyste leiaren for den nasjonale valkommisjonen på Komorene tysdag. Den opnar for at Assoumani kan bli attvalt etter 2021.

Til saman deltok i underkant av 200.000 veljarar, ifølgje valkommisjonen.

Komorene er ein øystat utanfor austkysten av Afrika. Landet er det tredje minste i Afrika og eitt av dei fattigaste på kontinentet.

For ein dryg veke sidan blei bilen til visepresidenten i landet Moustoidrane Abdou angripen av ukjente gjerningspersonar. Abdou slapp uskadd frå attentatet.

(©NPK)