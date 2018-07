Minst 15 drepne då væpna menn storma flyktningkontor i Afghanistan

utenriks

Angrepet starta tysdag føremiddag og gjekk føre seg i fleire timar. Minst 15 menneske blei drepne og like mange såra.

Talsmann Attaullah Khogyani for provinsguvernøren opplyser at minst to eksplosjonar blei løyst ut før gjerningspersonane brøytte seg veg inn i dei regionale kontora som høyrer til Afghanistans departement for flyktningar og busetjing.

I ein anna hending køyrde ein buss på ei vegbombe i det vestlege Afghanistan. Minst elleve passasjer blei drepne, blant dei fleire kvinner og barn. Bussen var på veg frå Herat-provinsen til hovudstaden Kabul.

Internasjonal by

Før angrepet i Jalalabad begynte var representantar for utanlandske givarar og organisasjonar i møte med afghanske tenestemenn i bygningen, ifølgje Khogyani. Fleire internasjonale organisasjonar har også kontor i denne delen av Jalalabad, som er hovudstaden i provinsen Nangarhar.

– Eg såg ein svart Toyota Corolla sleppe av tre væpna menn ved porten til departementet for flyktningar og busetjing. Ein av mennene sprengde seg sjølv ved porten, mens to andre gjekk inn i bygningen, fortel eit augnevitne.

Talsmann for provinsrådet Zabihullah Zemarai omtaler hendinga som eit koordinert Taliban-angrep.

Ingen har tatt ansvaret

Inga gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepet, og både Taliban og IS er aktive i Nangarhar-provinsen.

Afghanske sikkerheitsstyrkar reagerte raskt og fekk evakuert alle dei utanlandske deltakarane på møta i departementet, ifølgje Khogyani.

I helga blei minst fire menneske drepne og fleire andre såra da væpna menn storma ein jordmorskule i Jalalabad.

