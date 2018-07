Britisk påtalemakt legg vekk sak mot ekssoldat som kjempa i Syria

utenriks

Mannen i 40-åra frå London var tiltalt for å ha tatt imot trening med formål om å utføre terror i 2016.

Men den britiske påtalemakta konkluderte tysdag med at det ikkje var realistiske moglegheiter for å få mannen dømt.

YPG har spelt ei viktig rolle i kampen mot den ytterleggåande islamistgruppa IS. Mange hundre utlendingar frå Storbritannia, USA, Canada, Frankrike og Tyskland har dratt til Nord-Syria for å kjempe med den kurdiske militsen.

USA reknar YPG for å vere den viktigaste bakkestyrken i kampen mot IS, men NATO-allierte Tyrkia reknar militsen for å vere ei terrorgruppe med tilknyting til den kurdiske geriljaen PKK.

