Valutaen i Iran fall til rekordlågt nivå

Den iranske rijal blei søndag omsett på den svarte marknaden for 100.000 per dollar. Måndag fekk ein 122.000 rijal for ein dollar.

Styresmaktene sette kursen til 42.000 rijal per dollar i april og truga med å slå ned på den svarte marknaden. Trugselen har ikkje hatt verknad.

Trump-administrasjonen trekte seg frå avtalen om atomprogrammet til Iran i mai og varsla at sanksjonar ville bli ført inn att 6. august.

Mange iranarar fryktar nye økonomiske nedgangstider. Så seint som i førre månad kom det til samanstøytar mellom demonstrantar og politi utanfor nasjonalforsamlinga i Teheran.

