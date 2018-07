Turgåarar startar nedturen frå indonesisk vulkan etter dramatisk jordskjelv

utenriks

Omkring 560 turgåere vart overraska av eit sterkt jordskjelv som sende stein- og jordmassar over turstiane i området. Måndag fann likevel redningsmannskapa andre ruter som ikkje var øydelagde av jordskjelvet.

Blant turgåarane er turistar frå USA, Frankrike, Nederland, Thailand og Tyskland. Nedfarten går svært sakte, og evakueringa held truleg fram til tysdag kveld.

Helikopter og redningsarbeidarar arbeider på spreng ved den aktive vulkanen Rinjani, som er eit svært populært reisemål.

Skjelvet med ein styrke 6,4 inntrefte seint laurdag kveld og har ført til skader på meir enn 1.000 bygningar. Minst 16 personar er stadfesta omkomne i skjelvet og jordskredet som følgde.

Jordskjelvet hadde sentrum sju kilometer under jordoverflata, rundt 50 kilometer nordaust for byen Mataram aust på Lombok. Slike grunne skjelv – det vil seie skjelv som har sentrum mindre enn 60 kilometer under bakken – aukar risikoen for skadar og dødsfall.

Det kraftige skjelvet, som fekk innbyggjarane til å flykte frå heimane sine i panikk, vart følgt av to nye jordskjelv og over 130 etterskjelv. To av etterskjelva hadde ein styrke på over 5.

(©NPK)