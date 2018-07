Skogbrannar: Den verste dramatikken over i Sverige

utenriks

Brann- og redningsmyndigheitene (MSB) seier at situasjonen er meir avklart, og at mykje av den utanlandske hjelpa blir sendt heim, både fly og bakkemannskap. Men det er framleis overvakingsfly i lufta, og det blir både drive brannsløkking og ettersløkking mange stader.

Visesjef for operativ avdeling i MSB, Mikael Tofvesson, seier at brannen i Älvdalen er under kontroll, etter å ha rast i to veker. I mange fylke får folk så smått begynne å flytte tilbake.

Vassbombing, innsats på bakken, branngater og ei hjelpande hand frå naboar og EU-land har gitt resultat.

I Hälsingland seier lokale redningsmyndigheiter at natta har vore god, og at det ikkje er noka spreiing. No går mannskapa inn i brannområdet for å sløkke, etter at all merksemd dei siste dagane har vore retta mot å avgrense flammane.

– Dette betyr ikkje at elden er sløkt. Langt derifrå. Det skal vi halde på med lenge, sikkert i eit par veker. Men brannen kjem ikkje til å spreie ser ytterlegare, seier Patrik Åhnberg i Hälsingland.

