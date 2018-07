Sverige seier nei takk til meir hjelp utanfrå til brannsløkking

utenriks

Svenske brann- og redningsstyresmakter (MSB) har bygd opp ein beredskap som fungerer, og derfor vil vi takke nei til nye tilbod om hjelp frå utlandet. Dette seier MSB-sjef Anneli Bergholm Söder etter ein gjennomgang av det overordna biletet fredag.

– Dette kan sjølvsagt endre seg. Men for å ikkje binde opp styrkar som trengst meir andre stader, seier vi førebels nei til fleire fly, helikopter og bakkemannskap, seier Bergholm Söder.

Finland hjelper til

Sverige har likevel trakka ja til bistand frå Finland, som inntil no har hatt hendene fulle med eigne skogbrannar. No er situasjonen betre, og Finland kan hjelpe naboane sine, seier innanriksminister Kai Mykkänen, ifølgje den finske statskringkastinga, YLE.

Prognosen for dei aktuelle brannane blir no rekna som stabil. Dette gjeld alle dei sterkast ramma områda. I Kårböle i Gävleborg kryssa brannen torsdag ei sperrelinje, men vart stoppa av vassbombefly. Fire fly heldt fredag fram med å dumpe vatn over denne strekninga.

Base i Örebro

Seinare vender dei fire tilbake til basen sin i Örebro, der det ventar nye oppdrag i det sørlege Sverige. Frankrike har to Catalina-fly på plass, det same har Portugal. Eit vassbombefly frå Tyrkia er på veg og landar laurdag eller søndag.

På bakken har Sverige hjelp frå rundt 250 mannskap frå Polen, Tyskland, Frankrike og dei nordiske nabolanda.

– Det vi fryktar mest, er ein ny, stor brann. Temperaturen i det sørlege Sverige er svært høg, seier brannekspert Peter Arnevall frå MSB.

