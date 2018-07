Pakistanske parti krev nytt val

utenriks

– Vi skal drive ein kampanje for å få gjennomført valet igjen. Det kjem til å bli protestar, seier Maulana Fazlur Rehman, leiar for partiet Muttahida Majilise-Amal (MMA).

Fråsegna kjem etter ein fleirpartikonferanse i Islamabad, der det blei utvikla ein felles strategi for å protestere mot det som er sagt å vere fusk i samband med valet onsdag. Konferansen blei leidd av leiaren for PML-N Shabhaz Sharif, bror til eksstatsminister Nawaz Sharif i Pakistan.

– Fleirpartikonferansen har med klar semje fullstendig avvist valet 25. juli. Vi ser ikkje på resultatet av dette som eit mandat frå det pakistanske folk, men som eit reint tjuveri av mandatet, seier Rehman.

Valet i Pakistan har blitt kalla det "skitnaste" i landet og opposisjonen skuldar det mektige pakistanske militæret for å ha rigga det i favør av cricketstjerna Imran Khan.

Observatørar frå EU har slått fast at sjølve avviklinga av valet gjekk riktig for seg, men at valprosessen ikkje var like god som i 2013. Observatørane er kritiske til valkampen, der minst 180 menneske blei drepne i valdshandlingar.

Khan og partiet hans Tehreek-e-Insaf (PTI) gjekk sigrande ut av valet onsdag, men sikra seg ikkje stort nok fleirtal i nasjonalforsamlinga til å kunne danne regjering utan støtte frå andre.

