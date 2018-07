Den tidlegare livvakta til Osama bin Laden sluppen fri i Tunisia

utenriks

– Sami Idoudi møtte i dag for ein dommar, som bestemte å lauslate han på prøve ettersom det ikkje er tatt ut sikting mot han, opplyser ein talsmann for tunisisk påtalemakt.

Idoudi er framleis under etterforsking for mogleg tilknyting til terrorverksemd, og vil bli strengt overvaka og nektast å forlate landet, understrekar talsmannen Sofiene Sliti.

Idoudi budde i 20 år i Tyskland, men kritikken mot avgjerda til myndigheitene om å gi han opphald auka i takt med debatten om asyl- og innvandringsspørsmål i landet.

Ifølgje ein tidlegare tysk dom jobba 42-åringen som livvakt for al-Qaida-leiaren i 1999 og 2000, noko han sjølv nektar for.

I juni i år blei han arrestert fordi tyske styresmakter meinte at han utgjorde ein sikkerheitsrisiko, og for to veker sidan blei han deportert til Tunisia. Der blei han arrestert når han kom fram.

Deportasjonen skjedde trass i at ein tysk domstol same dag slo fast at han ikkje kunne tvangssendast til Tunisia av fare for tortur.

(©NPK)