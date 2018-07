Amazon overraskar med milliardresultat

utenriks

Selskapet fekk eit resultat på 5,07 dollar per aksje, mens analytikarane venta eit resultat på 2,48 dollar per aksje. Overskotet er da på 2,53 milliardar dollar, litt over 20 milliardar norske kroner, som er det høgste for Amazon nokosinne.

Det overraskande resultatet førte til at aksjen steig over 2 prosent i etterhandelen torsdag.

Samtidig var omsetninga litt lågare enn analytikarane venta, trass ein auke på 39 prosent. Inntektene enda på 52,89 milliardar dollar, rundt 430 milliardar kroner, mens analytikarane rekna med inntekter på 53,37 milliardar dollar.

