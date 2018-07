SOHR: Over 150 drepne i IS-angrep sør i Syria

utenriks

Blant dei drepne er minst 62 sivile, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Sjølvmordsbombarar utløyste onsdag eksplosiv i provinshovudstaden Sweida og fleire landsbyar nord og aust for byen.

Deretter klarte IS å erobre tre landsbyar, ifølgje SOHR. Eksilgruppa melder at det blant dei drepne var rundt 70 militskrigarar som støttar regjeringa i Syria.

Ei kjelde i det lokale helsevesenet stadfesta tidlegare onsdag overfor nyheitsbyrået AP at over 90 menneske er drepne. Tidlegare har statlege syriske medium meldt at 38 menneske blei drepne i angrepa i Sweida. Ekstremistgruppa IS har sjølv tatt på seg ansvaret for angrepa.

Dei syriske regjeringsstyrkane er i gang med ein offensiv retta mot ei gruppe knytt til IS nær grensa mot Jordan og dei israelskokkuperte Golan-høgdene.

Tidlegare har det ikkje vore mange store angrep i byen Sweida, der dei fleste innbyggjarane høyrer til folkegruppa drusarar.

Sjølv om IS i stor grad er slått militært både i Syria og Irak, kontrollerer gruppa framleis nokre mindre område aust og sør i Syria. I tillegg har gruppa halde fram med å gjennomføre geriljaangrep og terroraksjonar.

(©NPK)