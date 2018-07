Skjellsorda haglar mellom Tyrkia og Israel

utenriks

Dei to leiarane sparte ikkje på krutet i omtalen av den andres land tysdag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan retta skytset mot ei ny israelsk lov, som vart vedtatt tidlegare i veka, og som stadfestar at Israel er ein nasjonalstat for jødar.

– Denne avgjerda gjer det heilt klart at Israel er den mest sionistiske, fascistiske og rasistiske staten i verda, sa Erdogan i ein tale til politikarar frå sitt eige parti i nasjonalforsamlinga.

Utsegna førte til spontane støtterop blant parlamentarikarane i salen.

– Det er i det heile ingen forskjell mellom Hitlers sjukelege fokusering på den ariske rasen og synet til den israelske leiinga om at dette gamle landet berre høyrer til jødane. Hitlers ånd, som leidde verda ut i katastrofe, har gjenoppstått i ein del av Israels tenestemenn, sa Erdogan vidare.

Like etter kom svaret frå Israels statsminister Benjamin Netanyahu:

– Erdogan massakrerer syrarar og kurdarar og har fengsla tusenvis av sine eigne borgarar. Tyrkia har under Erdogan vorte eit mørkt diktatur, mens Israel omhyggeleg varetar like rettar for alle sine borgarar, både før og etter denne lova, sa Netanyahu.

