Valdeleg vakt kan svekkje Macrons omdømme

Det meiner seniorforskar og Frankrike-kjennar Henrik Prebensen ved Københavns universitet.

– Han har skapt seg eit image som ein rettvis og rettskaffen president. Det står no i fare for å bli øydelagt. Han får det vanskeleg med å snakke seg ut av saka. Og at han så langt ikkje har sagt eitt einaste ord, er òg merkverdig, seier Prebensen.

Macron får massiv kritikk for den uryddige handteringa av saka der ei tidlegare tryggingsvakt, Alexandre Benalla, banka opp ein demonstrant 1. mai. Nokon filma episoden med ein mobiltelefon, eit klipp som avisa Le Monde seinare viste.

Benalla opptrer i videoen med politihjelm og politiarmband, noko som er strengt ulovleg ettersom han ikkje inngår i politistyrkane og ikkje har fullmakt til å utøve vald. Han var berre med politiet som observatør under demonstrasjonen.

Enda ein video

Dagen etter videoen i Le Monde dukka det opp ein nytt klipp som viser Benalla som slår ei ung kvinne i bakken, også det under demonstrasjonen 1. mai. Måndag møter innanriksminister Gérard Collomb i nasjonalforsamlinga for å forklare seg om saka. Dei folkevalde skal òg stille spørsmål til politisjef Michel Delpuech.

Benalla blir òg truleg tiltalt for å ha gitt seg ut for å vere politimann for å få tilgang til dei øydeleggjande videoklippa for dermed å kunne bu seg på det som måtte komme. Tre politibetjentar er suspenderte for å ha hjelpt han. Men før helga hadde Benalla sprunge lina ut og fekk sparken.

Seniorforskar Prebensen meiner saka er svært underleg. Han peikar på at Benalla i franske medium blir omtalt som tryggingsvakt, men uten noko offisielt mynde.

- Han har ingen juridisk rett til å slå eller bere våpen. Derfor er saka fullstendig uhøyrd. Desto merkelegare er det at Macron ikkje såg dette umiddelbart og tok affære, seier Prebensen.

Var kjent

Fleire medium skriv at innanriksministeren kjente til saka før ho sprakk i media, men at heller ikkje han reagerte. Benalla vart suspendert i to veker utan lønn alt i mai, men heldt fram som ein del av tryggingsopplegget rundt presidenten. Han fekk òg behalde bustaden sin i eit kompleks for Elysee-tilsette.

Reuters skriv at Macron no har gitt ordre om full opprydding i Elyseepalasset i erkjenninga av at saka har vorte elendig handtert og har fått merkelappen skandale. Prebensen meiner den manglande politiske erfaringa til Macron kan ha hatt noko å seie for korleis saka har utvikla seg.

– Macron har aldri vore involvert i direkte politisk arbeid. Han kjem frå embetsverket og vart minister under François Holland. Dette er den einaste politiske erfaringa han har. Han har ikkje vore gjennom den lange politiske skoleringa som er vanleg for personar som prøver seg som presidentkandidat, seier Prebensen.

