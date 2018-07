Ny drapsrekord i Mexico

utenriks

Talet på drap auka med 16 prosent i første halvdel av 2018, viser tal frå innanriksdepartementet i Mexico.

Til saman blei 15.973 menneske drepne dei seks første månadane. Til samanlikning blei 13.751 drepne i same periode i fjor.

Talet er det høgste sidan styresmaktene begynte å føre oversikt i 1997.

Det førebelse drapstalet for 2018 svarar til ein årleg drapsrate på 22 per 100.000 personar.

Til samanlikning hadde til dømes New York City i fjor fire drap per 100.000 innbyggjarar, mens Baltimore hadde 56 per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)