Eit fleirtal av tyskarane trur på forsvar utan USA

utenriks

Målinga er gjort av Berlin-instituttet Forsa på oppdrag frå fjernsynsstasjonane RTL og N-TV.

Resultatet er at 56 prosent av dei spurde ser forsvarsevna til Europa som så sterk at landa klarer seg på eiga hand. 37 prosent meiner at Europa er heilt avhengig av hjelp frå amerikanarane.

Meiningsmålinga er tatt opp i kjølvatnet av president Donald Trumps verbale angrep mot fleire europeiske land, og særleg Tyskland, for deira manglande bidrag til fellesforsvaret over fleire år.

Eit fleirtal på 84 prosent avviste Trumps påstand om at Tyskland i praksis blir kontrollert av Russland gjennom den omfattande importen av naturgass.

