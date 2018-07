USA har attendeført 364 migrantbarn med foreldra

utenriks

Dei attendeførte barna er eldre enn fem år gamle, og inngår i ei gruppe på 2.551 barn som blir dekt av attendeføringsfristen frå dommar Dana Sabraw.

Mot slutten av juni gav Sabraw styresmaktene ein frist på fjorten dagar til å attendeføre barn under fem år med foreldra sine, og ein frist på 30 dagar til å attendeføre dei andre barna og foreldra deira. Den siste fristen er 26. juli.

American Civil Liberties Unions advokat Lee Gelernt er bekymra over det store talet på barn som ikkje er attendeført til familien. 900 av desse høyrer til ei gruppe som ikkje er rekna som klare for attendeføring. Årsaka er at USA ikkje har kunne fastslå identiteten på foreldra eller er sikre på barnas sikkerheit ved ei attendeføring.

(©NPK)