Minst elleve døde etter at turistbåt kantra i USA

Over 30 personar skal ha vore om bord i turistbåten «Ride the ducks».

Politiet har stadfesta at elleve personar er funne døde. Kor mange som er sakna er ikkje stadfesta, men fredag morgon opplyste sjukehuset Cox Medical Center at dei hadde tatt imot fire vaksne og tre barn skadd i ulykka.

Politiet trur ulykka kjem av vêrforhold med kraftig vind i området. Ifølgje The National Weather Service var det vindkast oppe i over 28 meter per sekund, som er vindstyrke opp mot full storm i kasta. Redningsoperasjonen held framleis på og vil fortsette utover natta, lokal tid, opplyser politisjef Doug Rader.

– Det kjem til å bli ei tøff natt, seier politisjefen.

Rader vil ikkje kommentere om nokon av dei døde er barn, men fortel at tre barn blir behandla på sjukehuset for mindre skadar.

