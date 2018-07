Minst 13 omkom då turistbåt kantra i USA

utenriks

Styresmaktene stadfesta tidlegare fredag at elleve personar døydde i ulykka, men dykkarar har no funne ytterlegare to døde. Fire personar er framleis sakna.

Over 30 personar var om bord i turistbåten eigd av selskapet Ride the Ducks. 14 personar overlevde hendinga, men sju av desse er skadd. Fire vaksne og tre barn er ført til sjukehuset Cox Medical Center.

Tilstanden er kritisk for to av dei vaksne etter ulykka, som skjedde då det blåste kraftig på Table Rock Lake nær Branson.

Ifølgje The National Weather Service var det vindkast på opptil 28 meter per sekund, ein vindstyrke som svarar til full storm. Redningsoperasjonen går framleis føre seg, opplyser politisjef Doug Rader.

