Merkel vil prioritere kampen for å halde EU samla

utenriks

Under den årlege sommar-pressekonferansen sin i Berlin fredag sa den tyske statsministeren at det å halde Europa samla er ei av dei viktigaste oppgåvene dei neste åra.

Ho sa også at forholdet mellom USA og Europa framleis har sentral betyding for den tyske regjeringa trass i det spente forholdet til president Donald Trump.

På direkte spørsmål om forholdet til Trump og kva dei mange utspela hans inneber, lèt Merkel vere å svare. Ho nøyde seg med å seie at «den ordenen vi er vand til er for augneblinken under hardt press».

Ho sa også at ho vil halde fram med å jobbe for fleirnasjonale avtaler, og at ho framleis er overbevist om at samarbeid fører til vinn-vinn-løysingar.

Samtidig slo ho fast at det er «bra for alle» at Trump og Russlands president Vladimir Putin planleggjer eit nytt møte.

