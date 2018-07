Journalist skoten og drepen på Filippinane

utenriks

Ifølgje det filippinske politiet køyrde Joey Llana (38) på ein motorveg i kommunen Daraga i Albay-provinsen då han blei angripen av uidentifiserte gjerningsmenn. Journalisten blei skoten ei rekkje gonger, ifølgje politioverbetjent Maria Luisa Calubaquib.

Politiets talsperson sa at etterforskarane ikkje har fastslått motivet for drapet, men stadfesta at Llana hadde fått dødstruslar i samband med arbeidet sitt for radiostasjonen DWZR.

– Dersom dette viser seg å vere jobbrelatert, er dette det 12. medierelaterte drapet sidan president Rodrigo Duterte kom til makta – og det 185. sidan 1986, heiter det i ei fråsegn frå journalistforeininga på Filippinane.

Harry Roque, ein talsperson for Duterte, har fordømt drapet. Roque seier at dei filippinske styresmaktene «vil vere nådelause i jakta på rettferd» etter drapet på Llana.

