68 prosent av republikanarane fornøgde med Trumps Putin-handtering

utenriks

Medan berre ein tredel av amerikanarane og åtte prosent av demokratane er fornøgde med korleis Trump handterte møtet med Putin, får han stor støtte frå lojale republikanarar. Det viser spørjeundersøkinga gjort av CBS News og Axios/Survey Monkey.

Undersøkinga viser også at 70 prosent av amerikanarar generelt trur på amerikansk etterretnings konklusjon om at russarane blanda seg inn i presidentvalet i 2016, medan berre 51 prosent av republikanarane trur på det.

Tolv russiske etterretningsagentar blei fredag tiltalte av ein storjury i USA for innblanding i 2016-valet i form av omfattande dataangrep av Demokratene.

Ei anna undersøking gjort av Axios viser at heile 79 prosent av republikanarar støtter korleis Trump handterte pressekonferansen etter møtet med Putin. Demokratane er ikkje like imponerte, og berre sju prosent gir presidenten tommelen opp.

Han har etter toppmøtet blitt sterkt kritisert både i heimlandet og internasjonalt for at han ikkje utfordra Putin.

Trump nekta i Helsingfors å stille seg bak konklusjonen frå eit samla amerikansk etterretningsmiljø om at Russland prøvde å påverke presidentvalet i 2016. Då han kom heim til Washington, hevda han likevel at han hadde forsnakka seg under pressekonferansen med Putin.

(©NPK)