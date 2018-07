utenriks

Putin sa til russiske diplomatar torsdag at forholdet mellom USA og Russland på enkelte område er verre enn under den kalde krigen, men at møtet med president Donald Trump måndag var byrjinga på positiv endring.

– Vi får sjå korleis dette utviklar seg framover, sa han og uttrykte bekymring for «krefter» i USA som prøver å forhindre betringar i forholdet, spesielt samarbeid i Syria eller nedrustingskontroll.

Putin nytta også anledninga til å fastslå at Russland er open for kontakt med USA.

(©NPK)