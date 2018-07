Trump svarer nei på spørsmål om Russland framleis utfører datahacking mot USA

utenriks

På slutten av eit regjeringsmøte onsdag fekk Trump spørsmål om han meinte at Russland framleis står bak dataangrep mot amerikanske mål. Han svarte eit kort og bestemt «nei».

Den nasjonale etterretningssjefen til USA Dan Coats sa sist fredag – etter NATO-toppmøtet, men før møtet i Helsingfors – at varsellampene for dataangrep i alminnelegheit blinkar raudt. Coats sa at Russland er den mest aggressive utanlandske aktøren, men at også land som Kina, Iran og Nord-Korea er aktive.

Det er også kriminelle nettverk og enkeltpersonar.

Trump ville onsdag ikkje gå inn i temaet om kva slags trussel Russland eventuelt utgjer mot USA, men slo fast at ingen amerikansk president har vist ei så hard haldning mot Russland som han.

Spørsmålet om framleis russisk hacking er eitt av mange som blir intenst debattert i USA i kjølvatnet av toppmøtet.

(©NPK)