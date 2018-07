utenriks

Nasdaq er dominert av teknologiaksjar og selskap som Alphabet, Facebook og Microsoft fekk eit løft gjennom dagen. Sluttnoteringa blei 7.855,12. Dette er 30 poeng høgare enn førre rekord frå 13. juli.

Tendensen blei styrkt av at sentralbanksjef Jerome Powell sa at fundamentet i amerikansk økonomi verka solid, trass i uvisse knytt til dei handelskonfliktane som no går føre seg.

