utenriks

Det opplyser innvandringsminister i Hellas Dimitris Vitsas onsdag.

Kunngjeringa kjem etter at Hellas og Tyskland tidlegare i sommar inngjekk eit samarbeid for å forhindre at asylsøkjarar reiser vidare frå det EU-landet dei først kjem til.

Som gjenyting har Tyskland gått med på å ta imot 2.900 asylsøkjarar frå Hellas på familiegjenforeining, ifølgje Vitsas.

