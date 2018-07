Gresk politi arresterte fleire dusin migrantar med falske pass

utenriks

Passa blei avslørte før avgang frå flyplassar på dei greske øyene Santorini, Rhodos og Mykonos. Sidan starten på turistsesongen er det blitt avslørt stadig fleire med falske reisedokument.

Politiet opplyser at eit falskt pass kostar mellom 1.500 og 3.000 euro. Hellas merkar ein aukande pågang av personar med falske dokument etter at Balkanruta er blitt stengt for migrantar og flyktningar.

I fleire tilfelle har dei reisande vist fram lovlege papir som høyrer til slektningar som allereie er i europeiske land, og som dei liknar på av utsjånad, opplyser lokale politikjelder.

