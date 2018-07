Forskarar seier søvnproblem aukar faren for demens

utenriks

Ein studie viser at faren for demens seinare i livet aukar med 24 prosent dersom ein har søvnproblem i 40- eller 50-årsalderen. Hos dei med dårleg søvn i 60- eller 70- årsalderen blir risikoen for demens dobla på eit seinare stadium.

Men også folk som søv for mykje, bør ifølgje studien vere litt urolege. Å sove meir enn ni timar per natt aukar faren for demens. Dessutan er auka søvnbehov i seg sjølv eit symptom på demens.

Forskarane håper at søvnforstyrringar får større merksemd, slik at skreddarsydde opplegg kan setjast inn.

– Funna indikerer at vi ved visse stadium i livet er svært følsame for søvnforstyrringar, og at desse aukar faren for demens, skriv forskarane.

Resultata stammer frå tre studiar som er gjort i Sverige og Finland med fleire enn 2.000 deltakarar.

