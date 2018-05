OPCW bekreftar truleg bruk av klorgass i Syria i februar

utenriks

Saraqeb ligg i Idlib-provinsen, som i stor grad blir kontrollert av opprørarar frå Tahrir al-Sham, kjent som etterkommarar etter Nusrafronten og al-Qaidas forlengde arm i Syria.

Byen kom i februar under harde angrep frå syriske regjeringsstyrkar og deira allierte, og det kom meldingar om bruk av klorgass.

FNs granskingskommisjon for Syria bestemte seg for å granske meldingane, og OPCW konkluderer no med at klorgass «truleg vart brukt som eit kjemisk våpen i eitt av angrepa» mot Saraqeb.

– Klorgass vart frigjort frå behaldarar som følgje av mekanisk samanstøytar i bydelen Al Talil i Saraqeb 4. februar, heiter det i ei kunngjering frå OPCW.

OPCW granskar også meldingar om bruk av klorgass eller andre kjemiske stridsmiddel i den då opprørskontrollerte byen Douma rett utanfor Damaskus i april. Så langt har ikkje organisasjonen komme med nokon konklusjon i denne saka.

USA, Frankrike og Storbritannia angreip i april fleire mål i Syria, som ein reaksjon på at stridsgass skal ha vorte brukt i Douma.

