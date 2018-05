Malaysia: Tidlegare visestatsminister benåda

utenriks

Det var den nyvalde statsminister Mahathir Mohamad som tidlegare i mai innfridde sitt første valløfte og bad kongen benåde Anwar.

Ein smilande Anwar gav tommel opp til journalistar utanfor eit sjukehus i Kuala Lumpur, der han har gjennomgått ein operasjon i skuldra. Han gav ingen kommentarar då han forlét sjukehuset.

Personar i Anwars parti seier han var på veg til audiens hos kongen, og at det er venta at 70-åringen vil uttale seg onsdag kveld. Benådinga gjer at Anwar unngår å bli utestengd frå politikken.

Den 92 år gamle statsministeren Mahathir og Anwar var nære allierte i perioden då Mahathir styrte Malaysia med hard hand frå 1981 til 2003. Men i 1998 sparka Mahathir sin dåverande visestatsminister Anwar, som deretter vart fengsla og sona seks år for såkalla sodomi og korrupsjon – før Høgsterett oppheva dommen.

Etter lauslatinga bidrog Anwar til å samle opposisjonen og sikra ei historisk oppslutning i valet i 2013. Deretter vart han fengsla igjen i 2015.

