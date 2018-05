4.000 dosar med ebolavaksine har kome til Kongo

utenriks

Det opplyser ei talskvinne for kongolesiske helsestyresmakter onsdag. Vaksinedosane skal no fraktast til dei to områda i det sentralafrikanske landet som er ramma av ebolautbrotet.

Verdshelseorganisasjon (WHO) opplyser at fleire vaksinedosar er venta å koma til Kongo dei nærmaste dagane. Den eksperimentelle vaksinen viste seg å vera svært effektiv då han blei prøvd ut på ebolapasientar i Guinea under den store ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2015.

Kongolesiske styresmakter opplyser at det så langt er registrert 42 smittetilfelle med ebola i den nordvestre delen av landet.

(©NPK)