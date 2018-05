Ukraina har utført razzia mot russisk nyheitsbyrå

utenriks

– Nyheitsbyrået IRA Novosti blir brukt i ein hybridkrig mot Ukraina, seier talskvinne Olena Gitljanska i den ukrainske tryggingstenesta SBU om razziaen tysdag.

Det er journalisten Kyrylo Vysjynskij, ein ukrainsk statsborgar som fekk russisk pass i 2015, som blei arrestert nær heimen sin i Kiev. Han er sikta for forræderi.

Nestleiar Viktor Koronenko i SBU skuldar Vysjynskij for å ha reist til Krimhalvøya i 2014 for å gjennomføra «undergravande» pressearbeid, og for å ha samarbeidd med separatistgrupper i Aust-Ukraina.

– Han fekk 53.000 hryvnja kvar månad for desse aktivitetane. Pengane er sidan distribuerte til grupper og personar involvert. Difor gjennomførte vi razziaen, seier Koronenko.

Russland fordømmer på si side razziaen og trugar no med å svara med same mynt.

– Viss det er slik at desse handlingane frå ukrainske styresmakter er knytt til det profesjonelle arbeidet til desse nyheitsbyråa, er det i så fall skandaløst, seier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

– Alle handlingar mot russiske media er uakseptabel, seier talsmannen som meiner Ukraina set ytringsfridommen «under press».

Arrestasjonen skjedde same dagen som Russlands president Vladimir Putin opna ein ny bru mellom Russland og den annekterte Krimhalvøya.

Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman slo kort tid etter at køyreturen blei kjent fast at det russiske bruprosjektet bry med folkeretten.

(©NPK)