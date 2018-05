Solvik-Olsen i Brussel for å kjempa mot frislepp på vegane 

utenriks

Måndag var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Brussel for å vera med på eit møte i gruppa, som kallar seg Road Alliance.

– Sidan vi ikkje er på innsida av EU-systemet, er det viktig for oss at vi kan vera med i ein slik allianse som dette, seier Solvik-Olsen til NTB.

Ifølgje han er medlemmene samde om at regelverket for lastebilnæringa ikkje bør liberaliserast. Med seg på laget har Noreg med seg land som Danmark, Frankrike, Sverige, Tyskland og Austerrike.

Det er først og fremst eit forslag om nye reglar for kabotasje som uroar dei. Kabotasje vil seia transport der ein sjåfør fraktar gods mellom ulike destinasjonar i eit anna land enn heimlandet.

I dag er det strenge avgrensingar på slik transport, men EU-land i aust pressar på for ei oppmjuking. Solvik-Olsens er på si side uroleg for at eit frislipp skal føra til at norske lastebilsjåførar blir utkonkurrerte av utanlandske aktørar med lågare løn.

Saka skal opp til diskusjon i EUs ministerråd i juni. Men forhandlingane kan fort trekkja ut til hausten og kanskje neste år.

Ifølgje Solvik-Olsen er landa i Road Alliance godt posisjonert.

– Ingen land vil kunna diktera dette åleine, men eg er ikkje i tvil om at vi vil koma langt i vår retning, seier han.

