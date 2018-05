Søreide kallar valdsbruken til Israel uakseptabel

utenriks

Over 40 palestinarar blei drepne og 1.700 blei såra då israelske soldatar langs grensa skaut med skarpt mot palestinske demonstrantar inne på grensa måndag.

– Det er uakseptabelt å skyta med skarpt mot demonstrantar. Dette er tydeleg kommunisert til israelske styresmakter, seier Søreide.

– Eg er svært bekymra for den valdsspiralen vi no er vitne til på grensa mellom Israel og Gaza. Eg vil på det sterkaste oppmoda politiske leiarar på begge sider til å roa situasjonen, og til å visa varsemd for å unngå ytterlegare eskalering og tap av fleire liv, seier Eriksen Søreide.

