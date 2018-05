Røde Kors: Helsehjelpa på Gazastripa i ferd med å kollapsa

utenriks

Berre på Shifa-sjukehuset blir det no behandla 400 såra. Dei som rykkjer ut for å gje førstehjelp fortel om ein håplaus situasjon. Palestinsk raude Halvmåne tek no i bruk vanlege bilar for å frakta såra, fordi det ikkje er nok ambulansar til å frakta pasientar.

– Vi er urolege for den situasjonen vi ser no. Sjukehusa og ambulansane på Gazastripa var allereie overbelasta før desse demonstrasjonane starta. No er situasjonen mykje verre, seier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Søndag fekk Røde Kors inn to lastebilar med medisinske forsyningar til sjukehus på Gaza, men dette er på langt nær nok til å dekkja dei behova som er der, seier Apeland.

Røde Kors ber no partane om å gjera det dei kan for å hindra ei eskalering.

– Vi ber alle sider om å gjera det dei kan for å hindra at sivile liv går tapt, seier Apeland.

Rundt 40.000 palestinarar på Gazastripa demonstrerte måndag på det som er 70-årsdagen for oppretting av Israel og opninga av USAs ambassade i Jerusalem. Over 50 palestinarar blei drepne av israelske soldatar under demonstrasjonane måndag.

