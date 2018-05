Politiet meiner nytt angrep i Surabaya også vart utført av familie 

utenriks

Også i angrepet måndag ser eit barn ut til å ha vore involvert. Ei åtte år gammal jente vart kasta av frå ein motorsykkel som vart brukt i angrepet, og overlevde, opplyser ein polititalsmann.

– Vi håpar ho overlever, seier Frans Barung Mangera til nyheitsbyrået DPA.

Angrepet skjedde dagen etter at tre kyrkjer i Surabaya vart ramma av sjølvmordsangrep. Dei vart ifølgje politiet utført av eit foreldrepar med fire barn, av dei var dei to yngste jenter på ni og tolv år.

Heile familien på seks vart drepne, også to tenåringsgutar på 16 og 18 år. Dei tok med seg åtte andre personar i døden, og over 40 vart såra. Dei to yngste døtrene skal ha hatt eksplosiv festa til kroppen.

Ifølgje politiet kom familien nyleg tilbake frå Syria.

Blant framandkrigarane som har kjempa for IS i Syria, skal det ha vore fleire hundre indonesiarar, og mange av dei skal no vere på veg heim igjen etter nederlaget. Dei siste angrepa skaper frykt for at ytterleggåande islamistar vil rette merksemda mot Søraust-Asia, sidan draumen om eit kalifat i Syria og Irak tilsynelatande er knust.

Indonesia er det landet i verda som har flest muslimske innbyggjarar. Kristne utgjer om lag 10 prosent av befolkninga, og mange av dei er etniske kinesarar.

To motorsyklar

Ingen andre enn dei fire angriparane vart drepne i angrepet måndag, men i alt ti personar vart såra, fire politifolk og seks sivile.

Opptak frå overvakingskamera viser korleis to motorsyklar køyrer sakte mot porten på politihuset før dei stoppar ved vaktposten og minst éi bombe eksploderer. Like etter ser det ut til å komme ein ny eksplosjon. Tre politimenn står like ved motorsyklane idet det smell.

Jenta som overlevde, sat på ein av dei to motorsyklane, ifølgje Indonesias politisjef Tito Karnavian.

– Det var fem personar på to motorsyklar. Ein av dei var eit lite barn. Dette er éin familie, sa han på ein pressekonferanse måndag.

Mor og barn drepne i eksplosjon

Politiet har også opplyst at dei seint søndag kveld drap ein mann som dei mistenkte var militant islamist. Det skjedde etter at politiet rykte ut til ei leilegheit i byen Sidoarjo, der kona og barnet til mannen ifølgje politiet var drepne i ein eksplosjon. Politiet seier dei fann mannen med ein bombedetonator og deretter skaut han.

Politiet skuldar eit lokalt nettverk av militante islamistar som har sverja truskap til IS, Jamaah Ansharut Daulah, for å stå bak kyrkjeangrepet søndag. Ifølgje Karnavian vart angrepet utført på ordre frå "ISIS sentralt" i Syria.

ISIS er ei anna forkorting for IS, den ytterleggåande gruppa som tidlegare kontrollerte store område i Syria og Irak, der dei hadde oppretta eit såkalla kalifat.

IS har også sjølv hevda å stå bak angrepet via IS-nettstaden Amaq.

Indonesias president Joko Widodo bad måndag nasjonalforsamlinga vedta endringar i antiterrorlova. Lovforslaget skal ha blitt fremma av presidenten allereie i februar 2016 og vil gi politiet utvida fullmakter i kampen mot terrorisme.

Dersom endringane ikkje er vedtatt innan juni, truar Widodo med at han sjølv vil skrive ut ein orde som skal gjere kampen mot terror meir effektiv.

(©NPK)