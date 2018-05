Palestinar skoten og drepen av israelske skarpskyttarar

utenriks

Éin palestinsk 21-åring er ifølgje palestinske helsearbeidarar drepen og nærmare 30 andre såra av skarpe skot, dei fleste av dei etter å ha blitt trefte på fleire hundre meters hald.

Palestinarane på Gazastripa har sidan slutten av mars gjennomført demonstrasjonar mot israelsk okkupasjon og USAs avgjerd om å flytte sin ambassade frå Tel Aviv til Jerusalem.

54 palestinarar er drepne og nesten 2.000 er såra sidan demonstrasjonane begynte. Blant dei drepne er det også fleire barn og to pressefotografar.

Fleire tusen demonstrantar strøymde måndag mot grensa til Israel, for å demonstrere i utkanten av den fleire hundre meter breie sikkerheitssona israelarane har etablert på palestinsk side av grensa.

Nokre av demonstrantane tente fyr på bildekk for å røykleggje området, i håp om at det skulle gjere det vanskelegare for dei israelske skarpskyttarane å treffe. Fleire kasta også stein og skaut med sprettert mot den strengt vakta grensa.

