Nye Syria-samtalar i Astana etter israelsk opptrapping

utenriks

Også representantar for det syriske regimet deltok i møta måndag formiddag, og i løpet av kvelden er ein opprørsdelegasjon venta til byen, opplyser utanriksdepartementet i Kasaksthan.

I tillegg kjem FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura.

Ifølgje departementets talsmann skal forhandlingane handle om «ytterlegare tiltak for å fremme prosessen med å løyse konflikten».

Astana-prosessen vart innleidde av Russland, Tyrkia og Iran for over eitt år sidan, parallelt med dei resultatlause FN-leidde fredsforhandlingane i Genève. Sidan førre runde har konflikten i Syria fått endå ei ny omdreiing ved at Israel i førre veke gjekk til angrep på syriske mål for å ramme Irans militære nærvær i landet. Israel har fleire gonger tidlegare gjennomført angrep i Syria, men ikkje i same omfang som sist torsdag.

Sidan førre samtalerunde i midten av mars har også USA trekt seg frå atomavtalen med Iran, noko som kan ha oppmuntra Israel til ei hardare militær konfrontasjonslinje mot landet som Israel reknar som sin fremste fiende i regionen.

Astana-prosessen skulle vere eit forsøk på å oppnå ei gradvis nedtrapping av krigen i Syria. Men til no har innsatsen først og fremst vore fokusert på å skape geografisk avstand mellom regjeringsstyrkane og opprørarar. Det har skjedd ved hjelp av kraftige regjeringsoffensivar mot opprørskontrollerte byområde og evakuering av opprørarar til Idlib-provinsen og delar av Aleppo-provinsen.

(©NPK)