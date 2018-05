Noreg deltok ikkje under opninga av USAs ambassade i Jerusalem

utenriks

Nærmare 800 gjester var på plass då USAs ambassadør David Friedman hylla avgjerda til president Donald Trump om å godkjenna Jerusalem som Israels hovudstad og opna ein amerikansk ambassade i den okkuperte byen.

Friedman fekk ståande applaus berre han nemnde namnet til Trump, og nyheitene om drapa til israelske soldatar på minst 37 palestinske demonstrantar på Gazastripa, såg ikkje ut til å leggja nokon dempar på stemninga blant dei frammøtte.

Rundt 30 land var ifølgje israelske media representert under ambassadeopninga måndag, men Noreg var ikkje blant dei.

– På same måten som dei fleste europeiske landa fann Noreg det ikkje naturleg å delta, seier pressevakt Ane Lunde i Utanriksdepartementet til NTB.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har slutta seg til rekkja av kritikarar etter kunngjeringa til Trump i desember, og meiner godkjenninga til USA av Jerusalem som israelsk hovudstad og ambassadeopninga i byen er eit dårleg bidrag til fred i Midtausten.

– Uteståande spørsmål i konflikten mellom israelarar og palestinarar må løysast gjennom forhandlingar. Dette gjeld ikkje minst statusen til Jerusalem, sa ho i desember.

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle vera under internasjonal kontroll, men planen blei aldri sett ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobra den austlege delen av byen frå Jordan under krigen i 1967.

Eit samla verdssamfunn, også USA, har opp gjennom åra gong på gong slege fast at Israels okkupasjon er ulovleg.

