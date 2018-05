WHO førebudd på "det verste" etter ebolautbrot i Kongo

utenriks

Førre helg døydde 17 menneske nordvest i landet, og styresmaktene erklærte folkehelsekrise.

– Vi er veldig bekymra og vi førebur oss for alle scenario, også det verste utfallet, seier leiar i WHOs nødrespons, Peter Salama.

Dødsfalla førre helg er enno ikkje stadfesta å vere forårsaka av ebolaviruset, ifølgje helseminister Oly Ilunga.

Men Ilunga sa torsdag at det første dødsfallet no er stadfesta i byen Ikoko Impenge, der fire andre er sjuke av ebola. I tillegg er sju menneske innlagde på sjukehus i Bikoro med stadfesta ebolasmitte. Tre sykepleiarar er blant dei som er smitta, ifølgje Ilunga.

Ebola er ein livstruande sjukdom som rammar alle organa i kroppen, og som blokkerer evna kroppen har til å stogge blødingar.

Ebolautbrotet i Kongo er det niande i rekka i landet sidan 1976. WHO erklærte det siste ebolautbrotet i Kongo for over i juli i fjor.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var dei tre landa som var hardast ramma av ebolaepidemien i 2013 og 2014. Då døydde over 11.000 menneske.

(©NPK)