Store protestar mot Trump i fleire iranske byar

Mange iranarar er oppriktig sinte over avgjerda til den amerikanske presidenten. Fleire ser no ut til å dele oppfatninga til Irans meir ytterleggåande politiske krefter, som lenge har meint at ei tilnærming til Vesten vil vere feilslått.

Landets meir vestlegorienterte president Hassan Rouhani greidde likevel å få støtte i heimlandet til atomavtala, som blei inngått i 2015 med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Iranske styresmakter har varsla at dei innan få veker vil ta opp att opprikinga av uran i eit høgt tempo viss det viser seg at atomavtala ikkje fungerer lenger som følgje av at USA har trekt seg.

