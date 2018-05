Pompeo i Nord-Korea for siste førebuingar til toppmøte

utenriks

Ifølgje amerikanske tenestemenn kjem han også til å legge press på Nord-Korea for lauslate tre amerikanske fangar, som USAs president Donald Trump har hinta om at snart vil bli sleppte fri. Sjølv har Pompeo avvist at dette står på dagsordenen.

I staden har han sagt at møtet med Nord-Koreas leiar Kim Jong-un i all hovudsak vil dreie seg om det kommande toppmøtet mellom Kim og Trump.

Flyet til utanriksministeren landa i Pyongyang onsdag morgon lokal tid. Besøket var ikkje kjent på førehand, og vart først kunngjort under Trumps pressekonferanse om atomavtalen med Iran tysdag.

Det var venta at Pompeo ville ta inn på eit hotell i nokre timar før møtet med Kim.

Besøket er Pompeos andre kjente besøk til Nord-Korea. I påska vart han den første amerikanaren til å gjennomføre eit offisielt møte med Kim.

Då Trump annonserte Pompeos besøk til Nord-Korea, sa han at det ville vere fantastisk om dei tre amerikanarane som sit fengsla i landet, blir lauslatne. Han la også til at han har store forventningar til toppmøtet med Kim.

– Planar blir lagt, forhold blir bygd, og forhåpentlegvis kjem vi fram til ein avtale. Med Kina, Sør-Korea og Japans hjelp vil vi forhåpentlegvis kunne sikre stor velstand og sikkerheit for alle, sa den amerikanske presidenten.

Trump har tidlegare opplyst at tidspunkt og stad for møtet med Kim allereie er avtalt, men har så langt ikkje gått ut med detaljane.

(©NPK)