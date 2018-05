Netanyahu skuldar Iran for å utplassere tunge våpen i Syria

utenriks

Israel har gjentatte gonger skulda sin erkefiende Iran for målbevisst å auke nærværet sitt i Syria gjennom støtta til Assad-regimet.

Etter eit møte med leiarane for Kypros og Hellas i Nikosia sa den israelske statsministeren at det langsiktige målet for Iran er å knuse Israel. Han sa Iran søkjer å opprette militærbasar fleire stader i Middelhavsregionen, ei utvikling som han meiner er ein trussel mot mange land.

Iran hevdar at Israel stod bak eit rakettangrep i april mot iranske «rådgjevarar» i Syria. Israel har verken stadfesta eller avkrefta dette, men gjort det klart at landet ikkje vil akseptere at Iran etablerer seg militært i Syria.

