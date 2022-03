Villarreal overraska – sende Juventus på hovudet ut av Meisterligaen

sport

Dermed held Villarreal-eventyret fram i den gjæve klubbturneringa. Den krutsterke 3-0-sigeren på onsdag gav plass i kvartfinalane med 4-1-siger samanlagt over to kampar.

Skåringane som til slutt skilde laga kom mot slutten. 12 minutt stod att då gjestene fekk VAR-hjelp i kjølvatnet av at Francis Coquelin vart lagd i bakken inne i straffefeltet til Juventus. Syndaren var Daniele Rugani.

Dommar Szymon Marciniak peika først på straffemerket etter å ha vore ute på sidelinja og studert videobileta av situasjonen. Frå kritmerket vann innbytar Gerard Moreno duellen mot Juventus-målvakt Wojciech Szczesny.

Szczesny fekk nokre fingertuppar på ballen, men ikkje nok til å forhindre at straffesparket enda i skåring. Fem minutt før full tid sløkte Pau Torres det siste håpet om ein snuoperasjon for Juventus med 2-0-skåringa si.

Deretter sette Pau Torres inn 2-0, før Arnaut Danjuma var sikker då gjestene fekk sitt andre straffespark.

– For ein magisk kveld. Vi trudde at vi kunne greie det, og vi har alltid vist at vi kan prestere i dei store kampane. Vi ønskjer å vere der oppe blant dei beste i Europa, og no skal vi halde fram med å drøyme vidare, sa målskårar Moreno til Movistar+.

(©NPK)