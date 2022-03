sport

Fredag rullar Hauger i gang sesongen på Sakhir-banen i Bahrain. Der får han mengt seg i omgivnader med Formel 1-stjerner som Max Verstappen, Lewis Hamilton og Sebastian Vettel. Og slik blir det kvar helg F2 er på programmet.

Konkurransane er koordinerte med eliten og lagt til dei same stadene.

I fjor vann Hauger suverent Formel 3-meisterskapen. Lenge vart det kviskra om talentet hans, men no snakkar ein høgt om sjansane Aurskog-guten har til å greie det «umoglege» og bli Noregs første Formel 1-førar.

– Det er eit ekstremt trongt nålauge, men eg er nærare, seier Hauger til NTB.

Konsentrert

Han vil ikkje sjå for langt fram. Det er no-et som gjeld, og på det skal han vere ein skikkeleg kløppar.

– Eg må ta eit steg om gongen og få maksimalt ut av sesongen.

Dennis Hauger har vore ein del av Red Bull-akademiet sidan hausten 2017, men køyrer for Prema. Det gjorde han òg i fjor.

F2-kalenderen består av 13 løpshelgar. Det er ei dobling av det Hauger køyrde på nivå tre, og han er førebudd på at overgangen blir stor.

– Det er nokre erfarne førarar i toppen, og dei kjem til å vere sterke. Eg må verkeleg pushe meg sjølv for å kunne vere med der oppe, seier 19-åringen.

Treffar på timinga

Harald Huysman var i 1990 svært nær ved å bli Formel 1-førar. Han kunne tidleg sjå at Hauger hadde «noko litt utanom det vanlege».

– Dei aller beste har heile pakken. Slik er det òg med Dennis, påpeikar Huysman overfor NTB.

I dag er han Haugers manager. Han meiner 2024 er eit naturleg mål for å få F1-draumen oppfylt. Det får støtte hos Viaplay-kommentator Atle Gulbransen.

– For meg er han den beste utøvaren i verda i aldersgruppa si. Eg trur det er svært sannsynleg at det opnar seg ei moglegheit om to år. Samtidig maner eg til litt tolmod. Vi skal ikkje forvente at Dennis Hauger vinn og dominerer i sitt første Formel 2-år.

Gulbrandsen er òg sportssjef med talentansvar i Noregs Bilsportforbund. Han meiner Hauger-framgangen har komme på akkurat rett tidspunkt.

– I tillegg til at ein skal vere veldig god, skal ein òg treffe på timinga. Det må vere eit vindauge der for at du skal få ei moglegheit. No er vi inne i eit slags generasjonsskifte.

Kiloa renn av

Skulle nokon vere i tvil om kor tøft Formel-livet kan vere, kan Hauger avklare det. Påkjenninga krev sin mann.

– Det er ikkje som å køyre ein vanleg bil. Her er det ingen hjelpemiddel, forklarer han.

– Bremsetrykket kan vere opptil 180–190 kilo. Rattet blir veldig tungt, så får du ei overstyring der du må korrigere, blir det fort tøft viss det held fram med å skje gjennom løpet.

Haugar fortel vidare at det vanleg å ha eit væsketap på mellom tre og fem kilo etter ei løpshelg. Varmen i bilen bidreg til det.

– Du køyrer i brannsikkert undertøy i over 30 grader.

Slik blir sesongstarten i Formel 2 i Bahrain (norsk tid i parentes):

* Fredag: Treningsomgang (10.35-12.20), kvalifisering (17.25-17.55)

* Laurdag: Sprintløp 23 rundar à 5,412 kilometer (17.40-18.25)

* Søndag: Hovudløpet 32 rundar (11.40-12.40).

(©NPK)