Chelsea-rutinen trygga kvartfinalebilletten i Frankrike

Skåringane til Christian Pulisic og César Azpilicueta sørgde for at Chelsea vann 4–1 samanlagt. Klubbdrifta er i alvorleg trøbbel om dagen etter sanksjonane mot eigar Roman Abramovitsj, men sportsleg leverer dei blåkledde for fullt.

Thomas Tuchels menn har fem strake sigrar i Premier League og tok seg kontrollert til endå ein Champions League-kvartfinale. Chelsea er regjerande meister i den gjævaste europacupen.

– Vi gjorde det vi måtte. Det var å kjempe, og det gav oss ein fortent siger. Det er vanskeleg å spele her. Vi viste motstandsdyktigheit og ein mentalitet til å overvinne alt som er vanskeleg, sa Tuchel til BT Sport.

– Det har ikkje vore normale veker for oss, men vi må gjere det vi kan få gjort noko med. I kveld fekk vi ein vanskeleg kamp, men denne gruppa kjempar mot alt. Nokre gonger kan det vere lett å miste konsentrasjonen, men sånn er det ikkje med oss, la matchvinnar Azpilicueta til.

VAR-straffe

Spanjolen fjerna all tvil då han med kneet sklei inn 2-1-skåringa til gjestene med i underkant av 20 minutt igjen i Nord-Frankrike. Chelsea-kapteinen skåra på ein innsvingar frå innbytar Mason Mount.

Målet kom i ein god Lille-periode. Nokre minutt tidlegare hadde vertanes Xeka dunka ein ball i stolpen.

Chelsea hadde god kontroll på førsteomgangen, men fekk seg likevel ein støkk i det 38. minuttet. Då hamra Burak Yilmaz inn Lilles leiarmål frå kritmerket.

Kampleiaren dømde straffe etter ein titt på VAR-monitoren, som viste at Jorginho var borti ballen med armen i etterdønningane av eit frispark.

Skåringa gav elektrisk stemning på Stade Pierre-Mauroy, men idyllen rakk ikkje å vare til pause. Pulisic utlikna med det siste sparket av omgangen på ballen. Amerikanaren vart spelt glitrande gjennom av Jorginho og styrte inn 1–1 i lengste hjørne.

Ut etter hovudsmell

Lille gjekk offensivt ut i opninga og heldt mykje på ballen, men det sette ikkje Chelsea-forsvaret på store vanskar.

Etter litt over ein halvtime måtte bortelaget byte ut Andreas Christensen med Trevoh Chalobah i trebackslinjen. Ein røff hovudduell med Yilmaz gjorde at dansken trong medisinsk tilsyn.

Azpilicuetas skåring etter pause tok heilt piffen ut av laget som sensasjonelt vann Ligue 1 sist sesong.

– Det er ein viss logikk i at vi blir slått ut, men dette tapet er veldig vanskeleg å ta. Vi spelte bra i første omgang, men målet deira rett før pause gav oss berre 45 minutt på å gjere det vi hadde tenkt å gjere i 90. Vendepunktet kom med Zekas hovudstøyt i metallet og skadane på to av forsvarsspelarane våre, sa Lille-trenar Jocelyn Gourvennec.

Kvart- og semifinalane blir trekte fredag. Der får Chelsea med seg ytterlegare to engelske lag i potten: Liverpool og Manchester City.

