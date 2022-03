Ukrainske fotballspelarar kan bli utanlandsproffar med ein gong

sport

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) gav tommel opp for unntaket onsdag. Grepet skjer som følgje av Russlands invasjon og krigføring i Ukraina.

I ei fråsegn står det at dei ukrainske spelarane kan registrere seg for ein annan klubb sjølv om overgangsmarknaden er stengd i landet klubben tilhøyrer. Klubbane kan maksimalt hente to ukrainarar på denne måten.

Fifa gav førre veke utanlandske spelarar og trenarar i ukrainsk og russisk fotball høve til å suspendere kontraktane sine mellombels fram til sommaren. Erik Botheim er blant dei som har forlate Krasnodar i Russland for å trene med gamleklubben Bodø/Glimt.

