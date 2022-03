Midtjylland hentar spelar frå russisk eliteserie på korttidsavtale

sport

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har opna for at alle spelarar med tilhald i den russiske ligaen kan signere for nye klubbar. 30. juni må dei samtidig returnere til Russland.

I Bodø er det sjanse for at Krasnodar-spelar Erik Botheim vender tilbake til Bodø/Glimt på ein korttidskontrakt. For eit par månader sidan vart han selt frå Glimt til Krasnodar for ein sum som skal ha vore i nærleiken av 80 millionar kroner.

I Danmark forsterkar Dreyer eit Midtjylland-lag på gulljakt i dansk superliga.

(©NPK)