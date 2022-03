Knutsen om returkampen mot AZ: – Vi ønskjer å dominere

sport

På pressekonferansen på onsdag i Nederland før Glimts returkamp mot AZ fortalde Knutsen kva han forventar både av motstandaren og eige lag.

– Dei spelar med høg intensitet. Dei er sterke éin mot éin individuelt. Det er vanskeleg å spele mot dei. Dei reorganiserer seg så raskt at du ikkje får mykje tid, seier Knutsen om AZ.

Likevel var han klar på kva Glimt skal prøve å gjere i Nederland:

– Vi ønskjer å dominere kampen.

– Små marginar

AZ har ikkje hatt ein ideell inngang til kampen med tap i ligaen mot Twente i helga. Knutsen trur ikkje det betyr så altfor mykje.

– Dei fleste lag i verda er kanskje litt meir styrt av resultat enn det vi er. Det er små marginar som gjer at dei taper. Det var ein jamn kamp sist, og dei har spelt mot topplag når dei har tapt, seier Knutsen.

I førre utslagsrunde mot Celtic gjekk Glimt vidare etter to veldig overbevisande sigrar. Den første kampen mot AZ i Bodø var langt jamnare enn oppgjera mot Celtic. Knutsen veit at AZ ikkje kjem til å ta lett på den norske seriemeisteren, og at det kan bli dramatikk heilt til siste slutt.

Mange bodøværingar

– Vi kjenner dei, og dei kjenner oss. Dei har ein tydeleg identitet, og så kan det bli eit anna kampbilete når det går mot slutten av kampen. Som du såg mot Twente, blir dei endå meir direkte og flyttar vanvitig med folk framover på banen.

Det blir meldt at rundt 800 supporterar frå Bodø kjem til å vere til stades for å støtte Glimt. Det set Knutsen stor pris på.

– Det at det reiser så mange Glimt-fans ned og støttar laget, betyr heilt vanvitig mykje. Den identiteten vi byggjer saman og kva det betyr for Bodø/Glimt som klubb, det er heilt ekstremt.

